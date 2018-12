DOSAR PENAL PENTRU CONDUCEREA UNUI VEHICUL AVAND PERMISUL DE CONDUCERE SUSPENDAT

La data de 4 decembrie, politistii l-au depistat, pe raza municipiului, pe un brailean in timp ce conducea un vehicul avand permisul de conducere suspendat.

La ora 00:00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Braila l-au oprit in trafic, pentru control, pe un brailean, in varsta de 51 de ani, in timp ce conducea un autovehicul pe Calea Galati, avand permisul de conducere suspendat.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui... citeste mai mult