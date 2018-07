Dosar penal pentru conducere sub influenta bauturii alcoolice

La data de 27.07.2018, ora 00:40, politisti din cadrul Serviciului Rutier l-au oprit in trafic, pe DE 87, la iesirea din municipiul Braila, intersectie cu DN 23, pe un tanar, in varsta de 26 de ani, din judetul Giurgiu, in timp ce conducea o autoutilitara.

Fiind testat cu aparatul etilotest, politistii au constatat ca soferul avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0.58 mg/l.

Acesta a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei, iar pe numele sau a fost intocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub... citeste mai mult

