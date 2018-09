Dosar penal pentru ca a incalcat ordinul de protectie emis de catre Judecatorie

La data de 09 septembrie , un barbat, din municipiu s-a deplasat la domiciliul sotiei sale, incalcand ordinul de protectie emis de catre Judecatoria Braila.

Politistii au fost sesizati de catre o braileanca, in varsta de 41 de ani, cu privire la faptul ca, sotul acesteia, in varsta de 51 de ani, a incalcat ordinul de protectie venind la domiciliul acesteia.

Judecatoria Braila a emis pe numele barbatului,in luna iunie 2018, un ordin de protectie, acesta fiind cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie.

In cauza a fost intocmit... citeste mai mult