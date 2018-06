Joi spre vineri, in jurul orei 01:45, politisti din cadrul Biroului Ordine Publica l-au oprit in trafic pe un minor, in varsta de 17 ani, din Braila, in timp ce conducea un autoturism pe strada Olteniei din municipiu, neavand permis de conducere...

Info Braila, 11 Iunie 2018