Sofer prins baut la volan chiar in timp ce circula cu masina in zig zag prin centrul Sucevei. La primele ore ale zilei 1 Martie, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, un echipaj al Biroului Rutier Suceava a oprit pe strada Ana...

Botosaneanul, 2 Martie 2019