Sofer prins baut la volan chiar in timp ce circula cu masina in zig zag prin centrul Sucevei. La primele ore ale zilei 1 Martie, in timp ce se afla in exercitarea atributiunilor de serviciu, un echipaj al Biroului Rutier Suceava a oprit pe strada Ana Ipatescu, autoturismul marca Volkswagen Polo deoarece deplasarea acestuia era haotica.



La volanul autoturismului a fost identificat un tanar de 20 ani, din municipiul Botosani, care se intorcea de la o petrecere. Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,64 mg/l... citeste mai mult

acum 29 min. in Locale, Vizualizari: 18 , Sursa: Botosaneanul in