Din 2013 încoace, titlul a fost an de an acontat de Bayern, cu un avans ce nu lasă loc de comentatii. Totuși, rivalele bavarezilor contestă metodele folosite de campioana recordurilor în Germania.

Directorul executiv al lui Dortmund se plânge de decalajul financiar tot mai mare și de superagresivitatea în politica de transferuri.

"Strategia lor e legitimă"

"În 2011 și 2012, când am luat titlul, salariile jucătorilor noștri însumau 40 de milioane, ale lor dublu. Raportul se păstrează în prezent, doar că diferența e de la 110 la 220 de milioane.

Și dacă reușim să descoperim 2-3 campioni, imediat ni-i și fură prin forța lor economică. Ne subminează...

