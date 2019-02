În amicalul disputat duminică la Dorolţ, Recolta s-a impus cu 5-1 în faţa echipei AS Căpleni, liderul seriei C din Liga 4 la fotbal.

Pentru Dorolţ au marcat Meşter (2), Lakatos, Fechete şi Szolosi, în timp ce pentru oaspeţi a înscris Ionucz.

Recolta: Cădar – Pintye, Santai, Iuhas, Nykora, N.Meşter, Szolosi, Egri, Lakatos, Mizsei, Portyk/ Vigh, Aranyos, Z.Meşter, Tamas, Fechete. Antrenor: Cosmin Iuhas.

AS Căpleni: Vajda – Pataki, Papp, Fleisz, Sz.Bakai, Moldovan, Boldizsar, Silaghi, Ionucz, Szabo, Illyes/ Weibel, Baumgartner,