Dornici de afaceri

În primele cinci luni ale anului, intreprinzãtorii vasluieni au inregistrat 624 firme. Conform datelor Oficiului National al Registrului Comertului, au fost inmatriculate 398 de SRL-uri, 148 Întreprinderi Individuale si 54 Persoane Fizice Autorizate. Numai in luna mai au fost inmatriculate la Registrul Comertului 105 firme. Tot la finalul lunii mai din acest an, in judetul Vaslui erau inregistrate 316 SRL-D, din care 299 in functiune. Tinerii debutanti care infiinteazã firme pot sã obtinã panã la 10.000 de euro de la stat pentru a... citeste mai mult