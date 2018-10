Crezi sau nu, exista multe persoane care isi inclesteaza falcile cu enervare la gandul ca ar putea dormi dezbracate, chiar daca acest lucru le-ar aduce o multime de beneficii. Inainte de a vorbi despre lucrurile pozitive ale somnului in pielea goala, trebuie amintit faptul ca Marilyn Monroe a declarat odata ca merge in pat acoperita doar de Chanel No. 5. Si, oricat de ciudat li s-ar parea multora, somnul in costumul Evei este mult mai intalnit decat ai putea crede. Un sondaj recent a scos la iveala ca o treime dintre britanice o imita pe Marilyn Monroe.

Asadar, iata ce beneficii pentru sanatate are somnul in pielea goala.

1. ... citeste mai mult