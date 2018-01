Dormi cu telefonul aproape de tine? Renunta la acest obicei

Stim deja ca tehnologia are efecte negative asupra sanatatii noastre. Cu toate acestea, multi dorm cu telefonul mobil aproape sau chiar langa ei, in pat. Asadar, iata de ce trebuie sa renuntati la acest obicei.



Bacterii

Telefoanele noastre mobile, pe care le folosim in aproape fiecare moment al zilei, pe care punem mainile deseori si pe care le pastram in buzunar, pe masa sau in alte locuri, pastreaza mult mai multe bacterii pe suprafata lor chiar si decat vasul de toaleta. Din aceasta cauza, si persoanele care sufera de acnee sunt sfatuite sa isi curete periodic telefonul mobil cu dezinfectant inainte... citeste mai mult