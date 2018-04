Un aligator din Florida a rupt plasa unui gard şi a ajuns la piscină. Reptila a făcut ceva zgomot, fiindcă proprietarii au ieşit afară ca să vadă cine mişună prin curtea lor. Când au dat cu ochii de invitatul nepoftit au chemat poliţia.

Agenţii au sosit la faţa locului însoţiţi de un specialist în recuperarea aligatorilor de prin curţile oamenilor. Reptila a fost scoasă din piscină şi dusă înapoi în laguna de unde venise., scrie ABC News.

