Dorintele si universul / Lucrurile si etapele importante din viata noastra se intampla la momentul potrivit

In viata fiecaruia dintre noi, apar la un moment dat, situatii in care avem impresia ca nimic nu este bine si ca toate eforturile depuse de noi sunt in zadar. Sunt momente in viata, in care ne dorim enorm de mult sa se schimbe ceva, sau vrem cu ardoare un lucru, si cu toate astea nimic nu se leaga, nu ne reuseste nimic, ceva nu functioneaza cum ar trebui.

Gandurile noastre, trairile, emotiile, toate se duc in Univers, insa nu se intorc si nu se realizeaza atunci cand dorim noi, ci atunci cand avem nevoie. Asa se manifesta si lucreaza acest mare si minunat Univers!

