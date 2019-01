Numărul 1 mondial din tenis, Simona Halep, a plecat, marţi, în Australia, unde va participa la Sydney şi la Australian Open, şi a afirmat că îşi doreşte doar să fie sănătoasă şi să-şi intre în ritm cât mai repede, informează telekomsport.ro.

"Am pornit la drum, sper să fie bine, am petrecut aseară şi a fost suficient, acum la muncă. Mă bucur foarte mult că am avut ocazia să petrec Revelionul acasă după mulţi ani, iau ca pe ceva pozitiv, să mă inspire şi să îmi dea încredere. A fost foarte bine acasă şi mereu este bine însă trebuie să o iau la drum şi să încerc să mă motivez cât se poate de bine pentru... citeste mai mult

