Dorinel Munteanu (50 de ani) a apărut foarte supărat la interviul de după meciul pierdut cu Poli Iaşi, 3-6, chiar pe teren propriu.

Cel mai selecţionat jucător din istoria echipei naţionale nu a câştigat un meci de nouă etape, a pierdut cinci etape consecutiv şi a încasat 12 goluri şi a părut, vineri seară, că se gândeşte la o decizie extremă din partea conducerii: "Am întâlnit o echipă bună, cu jucători valoroşi, buni la fazele fixe şi, din păcate, am marcat trei goluri şi am pierdut. Explicaţia pentru nouă meciuri fără victorie? Cauzele parcursului le voi discuta cu preşedintele şi cu primarul care se ocupă de această echipă. Mai este ultimul joc, vom decide, probabil mâine, ce