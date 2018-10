Prezent pe stadionul Arena Naţională, la meciul România - Serbia, alături de ceilalţi 48.512 spectatori, Dorinel Munteanu a declarat că nu a fost încântat nici de prestaţia tricolorilor lui Contra, dar nici de atmosfera făcută de suporteri.

"Este foarte greu să comentăm jocul pentru că nu avem ce să spunem pentru că azi (n.red. - duminică, 14 octombrie) am câştigat un punct cu foarte multă şansă, aşa cum am făcut-o şi în Lituania. Din punctul meu de vedere jocul nostru a fost foarte, foarte modest. N-am văzut nimic. Foarte slabi în prima repriză, iar în a doua parte am avut şansă şi un portar într-o formă... citeste mai mult

