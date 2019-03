Dorin Rotariu (23 de ani) s-a transferat în această iarnă la FC Astana, în Kazakhstan, de la belgienii de la Club Brugge, echipă ce l-a cumpărat de la Dinamo în 2017, pentru 2,2 milioane de euro. Mijlocaşul s-a consultat cu membrii ai staff-ului FRF înainte de a semna cu noua sa echipă.

De când a plecat din România, mijlocaşul a mai trecut pe la Mouscron (Belgia) şi AZ Alkmaar (Olanda). Acesta a dezvăluit care a fost sfatul primit de la selecţionerul Cosmin Contra:

"Şi înainte am discutat, înainte să mă transfer am mai avut câteva oferte şi am încercat să discut cu cât mai multe persoane şi să iau cea mai bună decizie. Mi-a transmis să joc (n.r. - Cosmin Contra), unde merg să am...

