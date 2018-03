„A fost un meci greu, am fost inspirat, în fotbal aşa se întâmplă, puteam să şutez prost. Am fost agresivi ca ei, probabil asta a fost cheia, Suedia este o echipă puternică, a eliminat Italia. Ca să câştigi cu o echipă nordică, trebuie să fii la fel de agresiv. Am dovedit că suntem o echipă bună, în schimbare, abia aşteptăm meciurile oficiale. Îmi doream mai mult în ceea ce priveşte jocul, niciodată n-o să fiu mulţumit de jocul meu“, a declarat Rotariu la Pro X.

Reprezentativa României a învins, marţi... citeste mai mult

acum 16 min. in Sport, Vizualizari: 20 , Sursa: Adevarul in