Dorin Lojigan: „Nu voi tolera nici corupția, dar nici denigrarea instituției noastre!”

Ca urmare a articolului „5000 de euro șpagă la Primăria Câmpia Turzii – vezi în ce condiții”, postat de site-ul de știri www.refleqtmedia.ro la data de 21.05.2018, prin care se invoca faptul că un șef de serviciu din instituție ar fi primit 5000 de euro șpagă, sub formă de sponsorizare, am formulat o plângere penală in rem, pe care am depus-o la Direcția Națională Anticorupție Cluj, în vederea identificării și tragerii la răspundere a funcționarului public care se pretinde că ar fi primit șpagă.



Totodată, dacă nu se identifică acest funcționar, am solicitat identificarea și... citeste mai mult