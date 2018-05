Dorin Goian, fost jucător al naţionalei şi unul dintre oamenii de bază ai trupei roş-albastre, alături de care a evoluat inclusiv în semifinala cu Middlesbrough, ex - Cupa UEFA, a povestit care au fost primele impresii atunci când a ajuns în Ghencea.

"În primul rând am avut emoţii mari. În vestiar la Steaua erau jucători de mare valoare, jucători cu personalitate. Ţin minte că am plecat la Steaua cu Dacia mea personală, o Dacie 1310 de culoare bej şi când am intrat în vestiar, Rădoi a întrebat cine este cu cutia asta? Nu aveam niciun stres, pentru că aşa cum era, era maşina mea... citeste mai mult