"Dorim schimburi comerciale de 10 miliarde de dolari"

Preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, a declarat astăzi, la Ankara, într-o declaraţie comună cu prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, că ţinta celor două state în ceea ce priveşte cooperarea economică este atingerea unui nivel al schimburilor comerciale care să se situeze la 10 miliarde de dolari.



"Am început cu o întrevedere bilaterală unde am discutat ce am putea face pentru a dezvolta şi mai mult cooperarea noastră în viitorul apropiat. (...) Relaţiile economice şi comerciale constituie nivelul cel mai important din relaţiile noastre. În anul 2017, am avut o cifră de comerţ de aproximativ 6 miliarde de dolari şi ne dorim... citeste mai mult

azi, 11:11 in Editoriale, Vizualizari: 26 , Sursa: Bursa in