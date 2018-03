Dorel Horga, fost viceprimar al comunei Vladimirescu, în legislatura precedentă, s-a înscris în PNL. „Ultima mea experienţă politică nu a fost de bun augur pentru mine. Oricum ALDE a fost o lecţie pe care am primit-o, dar acum s-a terminat. M-am gândit mult în ultima perioadă şi eu, în esenţa mea, sunt un adept al liberei iniţiative şi cel mai mult mi se potrivesc ideile liberale. De aceea am ales PNL. Pe de altă parte, nu ascund acest lucru, am făcut o echipă foarte bună cu primarul Ioan Crişan, iar acest fapt a contat în decizia mea. Sunt convins că împreună mai avem de realizat multe proiec­te benefice pentru locuitoprii... citeste mai mult