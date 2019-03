N-avem SÂNGE este un proiect naţional de stimulare a donării voluntare de sânge derulat de Asociaţia HEM pentru Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională. Mai precis, proiectul Asocieţiei HEM îşi propune să creeze campanii de educare a publicului, în special segmentul tânăr şi să crească numărul de donatori de sânge, potrivit unui comunicat al organizaţiei NILS Bucureşti ( filială a organizaţiei internaţionale a studenţilor la Drept, The Network for International Law Students).

N-avem SÂNGE are 41 de centre de donare, dintre care cinci sunt în Bucureşti. Procesul complet de donare durează aproximativ o oră, însă recoltarea... citeste mai mult

azi, 08:38 in Sanatate, Vizualizari: 35 , Sursa: Adevarul in