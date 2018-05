Donatii contactless prin POS-uri dedicate Banca Transilvania a lansat optiunea Donatii contactless prin intermediul POS-urilor dedicate.

Aceasta este o premiera in Romania si incurajeaza solidaritatea si implicarea sociala, astfel incat, cu ajutorul comunitatii, Asociatiei "Little People" si fundatiei "Clujul Are Suflet" sa poata fi ajutati cat mai multi copii bolnavi si tineri care provin din medii sociale modeste. Banca va avea, intr-o prima etapa, 40 de POS-uri pentru donatii in tot atatea sedii din tara, la care se adauga cele... citeste mai mult

