Donarea benevola de sange incurajata de ministrul Sanatatii

"Vreau sa le multumesc tuturor celor care inteleg importanta donarii de sange si care, prin gestul lor, ajuta pacientii care au nevoie de sange ca sa supravietuiasca. Vreau sa multumesc si celor 43 de donatori care au participat ieri la actiunea organizata de Centrul de transfuzii Bucuresti prin care a fost marcata Ziua Mondiala a Donatorului. Tot in parcul Herastru ii asteptam in weekend pe tineri, pentru a dona in cadrul actiunii comune cu organizatorii festivalului Untold”, a declarat Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii.

Avand in vedere sesizarile constante privind deficitul de sange şi produse de sange din unele unitaţi sanitare, Ministerul Sanataţii... citeste mai mult

acum 39 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Info Braila in