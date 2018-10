Într-o conferinţă de presă la Bruxelles, Tusk a declarat: „După cum văd eu lucrurile, singura sursă de speranţă pentru a se ajunge la un acord este bunăvoinţa şi determinarea ambelor părţi. Totuşi, pentru a face progrese, avem nevoie şi de fapte noi. Mâine, o voi întreba pe prim-ministrul May dacă are propuneri concrete privind cum am putea trece peste acest impas“.

Tusk a făcut apel la May să vină "cu ceva îndeajuns de creativ" pentru a trece peste acest blocaj. El a afirmat că liderii UE vor discuta despre cum ar putea grăbi...

