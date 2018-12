La sfârşitul summit-ului de la Bruxelles, Tusk a comentat felul în care a fost tratată Theresa May.

„Am tratat-o pe May cu cel mai mare respect şi toţi apreciem eforturile făcute de prim-ministru pentru a ratifica acordul nostru. Impresia mea este că noi am tratat-o cu mai multă empatie şi respect decât unii parlamentari“, a afirmat Tusk.

Mai devreme, în aceeaşi zi, May s-a confruntat cu preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pe care l-a acuzat că a numit-o „confuză“ într-o conferinţă de presă.

Juncker a declarat că totul a fost o neînţelegere, el făcând referire la situaţia

