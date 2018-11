Întrebat într-o conferinţă de presă organizată în Florida pentru ce este recunoscător, Donald Trump a ajuns să-şi mulţumească lui însuşi, scrie „The Guardian“.

„Sunt recunoscător pentru că am o familie minunată şi pentru că am făcut o diferenţă enormă în această ţară“, a declarat şeful Casei Albe. „Această ţară este mult mai puternică decât a fost când am preluat mandatul“, a continuat el, adăugând că, atunci când se întâlneşte cu lideri străini, aceştia spun: „nu putem crede diferenţa de forţă dintre Statele Unite de acum şi Statele Unite de acum doi ani“. Înregistrarea video cu... citeste mai mult

azi, 13:58 in Externe, Vizualizari: 23 , Sursa: Adevarul in