Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Marea Britanie și a afirmat că nu are nicio problemă cu protestele. Mai mult, acesta a declarat că britanicii îl plac „foarte mult”, scrie BBC.

Un număr mare de polițiști au fost trimiși în locurile în care sunt planificate proteste. Donald Trump se va întâlni atât cu Theresa May, cât și cu Regina Elisabeta a II-a.

„Cred că oamenii mă plac foarte mult în Marea Britanie; cred că sunt de acord cu mine în privința imigrației. Vedeți ce se întâmplă în lume din cauza imigrației... Cred că din cauza asta are loc... citeste mai mult