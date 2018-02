Denunţând comisiile, anchetele şi "ura între partide" provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei în alegeri, preşedintele american Donald Trump a afirmat duminică, într-o serie de postări pe Twitter, că Moscova "a reuşit dincolo de cele mai nebuneşti vise ale sale", dacă intenţia sa a fost cu adevărat "să creeze discordie, dezordine şi haos în Statele Unite", relatează AFP.

Donald Trump "Cei de la Moscova mor de râs. Trezeşte-te, America!", a scris preşedintele american duminică dimineaţă pe reţeaua de socializare.

