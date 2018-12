Fundaţia Donald J. Trump a semnat un acord prin care acceptă „să se dizolve sub supraveghere judiciară'“, a anunţat procurorul general al statului New York, Barbara Underwood, citată într-un comunicat.

Conform comunicatului, preluat de Reuters, fondurile acestei fundaţii vor fi distribuite unor organizaţii de caritate.

Acest acord trebuie acum aprobat de un judecător al statului New York.

În urmă cu şase luni, Barbara Underwood i-a dat în judecată pe Donald Trump, trei dintre copii săi şi fundaţia Donald J. Trump pentru folosirea ei ca paravan în vederea unor cheltuieli în scop personal.

Barbara Underwood a cerut dizolvarea fundaţiei.

Barbara Underwood a cerut dizolvarea fundaţiei.

