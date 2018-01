"Probabil am o relaţie foarte bună cu Kim Jong-Un. Am relaţii cu diferiţi oameni. Consider că aţi fi surprinşi", a declarat Donald Trump în cadrul unui interviu acordat publicaţiei The Wall Street Journal.

Oficialul de la Casa Albă a refuzat, totuşi, să menţioneze dacă până acum a avut ocazia de a vorbi direct cu liderul suprem de la Phenian.

"Nu vreau să comentez în acest sens. Nu spun că am vorbit, sau nu am vorbit. Pur şi simplu nu vreau să comentez", a adăugat Donald Trump.

