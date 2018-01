Donald Trump, prima postare pe Twitter in 2018. Acuza Pakistanul ca minte si insala SUA Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a invinuit Pakistanul, in prima postare pe Twitter din 2018, ca adaposteste teroristi in timp ce primeste miliarde de dolari ca ajutor, informeaza ziare.com.

Sursa foto: pixabay.com International "Statele Unite au acordat in mod stupid 33 de miliarde de dolari ajutor Pakistanului in ultimii 15 ani, iar ei nu ne-au oferit in schimb decat minciuni si inselaciune, luandu-i drept idioti pe liderii... citeste mai mult

