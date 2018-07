Donald Trump prezice sfarsitul ziarelor NYT si WP

Publicatiile The New York TImes si Washington Post se vor prabusi in urmatorii sapte ani, crede presedintele american Donald Trump.



"Twitter se debaraseaza in ritm record de fake accounts. Va afecta si New York Times, dar si masina de propaganda a Amazon, Washington Post, care citeaza constant surse anonomie care, dupa parerea mea, nu exista. NYT si WP se vor prabusi in urmatorii sapte ani", a spus Trump pe Twitter.

Relatiile presedintelui SUA cu presa de peste Ocean, in special cu ziarele NYT si WP, dar si cu postul de televiziune CNN, au ramas... citeste mai mult

