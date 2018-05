Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că încă nu este clar dacă summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totuşi loc şi a spus că va continua să insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relatează Reuters.

'Vom vedea', le-a spus Trump ziariştilor în Biroul Oval, întrebat dacă preconizatul summit va mai avea loc.

'Nicio decizie, nu am fost înştiinţaţi deloc ... Nu am văzut nimic, nu am auzit nimic', a spus el.

Phenianul nu vrea să fie constrâns să renunţe în mod unilateral la arsenalul său nuclear şi a denunţat miercuri exerciţiile militare comune