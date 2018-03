Potrivit The New York Post, Vanessa Trump nu se aşteaptă la o luptă în instanţă pentru custodia celor 5 copiii pe care îi are cu Donald Trump Jr sau pentru bunurile pe care le deţin împreună.

Miercuri, The New York Post a scris că primul fiu al preşedintelui american şi Vanessa Trump trăiau „vieţi separate” şi că Trump Jr., în vârstă de 40 de ani, nu îi era niciodată alături soţiei sale.

Într-un comunicat comun, cei doi au anunţat că au decis să se despartă, adăugând că vor avea întotdeauna „un respect imens unul pentru celălalt“ şi pentru familiile lor.

În ianuarie 2017, Trump Jr. şi fratele său Eric au preluat managementul Organizaţiei Trump, imperiul de afaceri al lui Donald... citeste mai mult

