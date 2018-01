Donald Trump: Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului brutal si corupt Presedintele american Donald Trump a denuntat marti regimul "brutal si corupt'' aflat la putere in Iran, in cea de-a sasea zi a unei miscari de protest marcata de violente in tara, relateaza AFP.

International "Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt", a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.

"Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate", a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva... citeste mai mult

