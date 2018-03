"De ce echipa lui Mueller conţine 13 democraţi îndârjiţi, câţiva mari suporteri ai necinstitei Hillary, şi niciun republican? Un alt democrat s-a alăturat recent... consideră cineva că acest lucru este corect? În plus, până acum nu s-a dovedit nicio conspiraţie!", a transmis Trump prin intermediul contului de Twitter.

Preşedintele american a pus la îndoială faptul că Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, are notiţe privind interacţiunile lor. CNN a anunţat sâmbătă că echipa lui Robert Mueller analizează astfel de documente.

"Am petrecut foarte puţin timp cu Andrew McCabe şi nu a luat niciodată notiţe când a discutat cu... citeste mai mult

