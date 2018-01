Preşedintele american Donald Trump a lăudat, marţi, protestatarii iranieni pentru că au luat poziţie împotriva regimului "brutal şi corupt" de la Teheran, după şase zile de confruntări violente care au provocat cel puţin 22 de morţi, relatează site-ul agenţiei The Associated Press.

"Oamenii din Iran iau poziţie în sfârşit împotriva regimului iranian brutal şi corupt. Toţi banii pe care preşedintele Obama i-a oferit într-un mod prostesc s-au îndreptat către terorism şi către buzunarele lor. Poporul are puţină mâncare,... citeste mai mult