Preşedintele american Donald Trump, care afirmă că şi-a atins scopul de 'a învinge gruparea Statul Islamic' în Siria, are în vedere o retragere completă a trupelor SUA staţionate în această ţară, relatează AFP, citat de Agerpres.

'Este o retragere totală' care va interveni 'cât mai repede posibil', a declarat miercuri pentru AFP un oficial american, sub rezerva anonimatului. 'Decizia a fost luată ieri (marţi - n.r.)', a precizat el.

'Am învins gruparea Statul Islamic în Siria, singurul motiv pentru care am fost prezenţi aici (în... citeste mai mult