„Având în vedere faptul că navele şi marinarii nu s-au întors în Ucraina din Rusia, am decis că ar fi cel mai bine pentru toate părţile vizate să-mi anulez întâlnirea anterior programată... în Argentina cu preşedintele Vladimir Putin“, a scris Trump pe Twitter. „Aştept cu nerăbdare un summit plin de substanţă imediat ce această situaţie este rezolvată“, a adăugat şeful Casei Albe. Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would... citeste mai mult

azi, 19:13 in Externe, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in