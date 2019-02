Preşedintele american, Donald Trump, a numit-o vineri pe diplomata Kelly Knight Craft în postul de ambasador al Statelor Unite la ONU. Ea o va înlocui pe Nikki Haley, după anunţul neaşteptat al retragerii fostei purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat, Heather Nauert, relatează AFP, citată de Agerpres.

Kelly Knight Craft / FOTO: Captură YouTube Kelly Knight Craft este în prezent ambasador în Canada.

"Kelly a făcut o treabă extraordinară pentru a reprezenta naţiunea noastră şi nu mă îndoiesc că, sub conducerea sa, ţara noastră va fi reprezentată la cel mai înalt nivel", a scris Donald Trump pe Twitter, anunţând numirea ei.

