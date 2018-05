Donald Trump a confirmat că negociatorii americani se află în Coreea de Nord pentru a discuta despre summitul planificat cu Kim Jong-un, duminică - o întâlnire pe care președintele SUA a anulat-o cu doar patru zile în urmă, scrie The Guardian.

„Echipa nostră din SUA a ajuns în Coreea de Nord pentru a face înțelegeri pentru summitul dintre mine și Kim Jong-un”, a spus președintele SUA într-o postare pe Twitter. „Cred cu adevărat că Coreea de Nord are potențial minunat și va fi o mare națiune economică și financiară într-o zi. Kim Jong-un este de acord cu mine. Se va întâmpla!”.

Publicația The Washington Post a fost prima care a afirmat faptul că oficialii... citeste mai mult