"Solicit şi voi solicita în mod oficial mâine ca Departamentul de Justiţie să verifice dacă FBI s-a infiltrat sau a supravegheat campania Trump - şi dacă orice astfel de solicitări sau cereri au fost făcute de persoane din cadrul Administraţiei Obama", a scris Trump, duminică, pe Twiiter. De altfel, preşedintele Donald Trump a postat duminică pe Twitter mai multe mesaje, denunţând drept "vânătoare de vrăjitoare" ancheta federală privind colaborarea cu Rusia a staff-ului său de campanie. I hereby demand, and will do so officially tomorrow, that the... citeste mai mult

ieri, 22:56 in Externe, Vizualizari: 30 , Sursa: Adevarul in