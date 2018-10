„DONA JUANA”

Sub sloganul „Sarbatoreste romaneste” „, in luna octombrie, Centrul

Judetean de Cultura si Creatie Calarasi alaturi de Teatrul Dramaturgilor

Romani a desfasurat proiectul „LUNA DRAMATURGIEI ROMANESTI”, cu sustinerea Consiliului Judetean Calarasi.

Evenimentul teatral a debutat marti, 9 octombrie 2018, cu piesa „Autorul e in sala” de Ion Baiesu, in regia lui Dan Tudor continuand miercuri, 17 octombrie, cu spectacolul „Calatoarea si Shakespeare” de Lucia Verona, in regia Ruxandrei Balasu si marti, 23 octombrie cu piesa de teatru „Infractorii” de Ana Maria Bamberger, in regia lui Dan Tudor.

„LUNA DRAMATURGIEI ROMANESTI” se incheie marti, 30 octombrie... citeste mai mult

