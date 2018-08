Am decenţa să nu mă consider un intelectual. De altfel, nu sunt singurul ziarist care are bunul simţ să gândească astfel. Nu te poţi considera intelectual, indiferent câte facultăţi ai absolvit, dacă nu ai citit biblioteci pline cu cărţi de toate genurile şi dacă nu ai scris cel puţin un volum apreciat de criticii din domeniul respectiv, editat de o editură recunoscută pe plan naţional, pe banii ei şi nu ai tăi. Asta este părerea mea şi nu am pretenţia ca toată lumea să fie de acord cu mine. Dar a face parte dintre intelectualii României de azi nu înseamnă automat că eşti un om moral.... citeste mai mult