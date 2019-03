Domnule Presedinte, Excelenta Voastra, nu-mi dau seama ce cautati in Malta tocmai cind tara este in fierbere. Am dubii ca summit-ul acesta, programat la sfirsit de saptamina si intr-un loc exotic, poate fi o adevarata reuniune de lucru. In cel mai bun...

Buna ziua Iasi, 4 Februarie 2017