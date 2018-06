În urmă cu exact 26 de zile, pentru prima dată în cei 22 de ani de când fac presă, am decis să nu scriu despre un eveniment grav. Mi-am asumat toată responsabilitatea şi toate consecinţele, atât în faţa conducerii ziarului, cât şi a dvs, cititorilor, şi m-am pregătit pentru orice repercusiuni. Iar astăzi, deşi conştientizez cât de departe au ajuns lucrurile şi cât de urât au fost scăpate de sub control, recunosc public: chiar şi acum aş proceda la fel. Fără nicio reţinere! Căci, pentru prima dată în 22 de ani mi-am permis luxul ca înainte de a fi jurnalist, să fiu om, să fiu părinte, şi sunt convinsă că am... citeste mai mult