Anul 2017 a fost bogat in initiative legislative depuse de domnul deputat Cristian George Sefer, initiativele dansului vizand imbunatatirea vietii sociale a oamenilor de rand.

Preocupat de migrarea in masa a romanilor, dar in special a tinerilor din mediul rural, parlamentarul Cristian George Sefer a propus impunerea obligativitatii administratiilor publice locale in a atribui terenuri pentru tineri in scopul constructiei de locuinte proprietate personala.

De asemenea, salariile mici din domeniul agro-zootehnic determina tinerii apti de munca si priceputi in domeniu sa plece in... citeste mai mult