Venus Maramureş – AS Independenţa Baia Mare 0-8 (0-4)

Joi, 25 octombrie, pe stadionul din comuna Satulung, s-a disputat jocul din faza a 2-a din Cupa României la fotbal feminin dintre Venus Maramureş şi AS Independenţa Baia Mare.

Nu a fost un derby judeţean, diferenţa valorică din­tre cele două reprezentante a Maramureşului fiind evidentă în favoarea echipei de Liga I, AS Independenţa. Rezultatul final ne scuteşte de orice alte comentarii – 0-8 (0-4).

Oaspetele, cu un lot redus în urma... citeste mai mult